Gölcük Atatürk Mahallesi Su Deposu Sokak'ta ikamet eden Mustafa Er( 66) Covit-19 sebebiyle vefat etti. TÜPRAŞ emeklisi ve 3 çocuk babası olan Mustafa Er'in cenazesi ikindi namazına müteakip Bağdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.