Derince Deniz Mahallesi Travers Sokak'ta ikamet eden Bahattin Gülırmak(79) KOAH sebebiyle vefat etti. Emekli gardiyan ve 6 çocuk babası olan Bahattin Gülırmak'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Makasbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.