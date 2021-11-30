İzmit Doğan Mahallesi Sevilmiş Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen İbrahim Arığ’ın eşi Emine Arığ (81) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Arığ’ın cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun mezarlığında toprağa verildi.