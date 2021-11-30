Kartepe Eşme Mahallesi Liman Dere Sokak adresinde ikamet eden tavukçu Mustafa Yavuz’un eşi Mahmure Yavuz (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Mahmure Yavuz’un cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.