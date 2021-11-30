İzmit Veliahmet Mahallesi Ayşe Özdemir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Şafak(89)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Şafak’ın cenazesi Korniş Yolu Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.