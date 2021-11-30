İzmit Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi ZayimBüyükyılmaz’ın eşi Necla Büyükyılmaz(71) MS rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Necla Büyükyılmaz’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.