İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden serbest çalışan İsmet Halıcıoğlu’nun eşi Neriman Halıcıoğlu(76) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Neriman Halıcıoğlu’nun cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.