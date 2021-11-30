İzmit Körfez Mahallesi Faruk Şıkkibar Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Uğur Pekdemir(56)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Uğur Pekdemir’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kız Köprü mezarlığında toprağa verildi.