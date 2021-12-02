Şerife Arslan
Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde Park Sokak üzerinde ikamet eden emekli esnaf merhum Zühtü Arslan’ın eşi, Şerife Arslan(88)vefat etti. Başiskele Belediyesi eski meclis üyesi Ali Arslan ile birlikte 7 çocuk annesi Şerife Arslan’ın cenazesi Kullar Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.