Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 1203 Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Haşim Azbay (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Haşim Azbay’ın cenazesi Osman Yılmaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.