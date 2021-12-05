İzmit 28 Haziran Mahallesi Derviş Sokak adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli İsmet Oskay (74) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmet Oskay’ın cenazesi Kent Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.