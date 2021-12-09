Çayırova Yenimahalle 5118.Sokak adresinde ikamet eden Çayırova Belediyesi personellerinden Fatih Dursun ve Makbule Dursun çiftinin 3 çocuğundan biri olan bedensel engelli Rıdvan Can Dursun(19)vefat etti. Dursun’un cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.