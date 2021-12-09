İzmit Karabaş Mahallesi Kuruçeşme Sokak adresinde ikamet eden Dama Reklam firmasının sahibi Sema Çizer(65)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sema Çizer’in cenazesi Sakarya Hendek’te toprağa verildi.