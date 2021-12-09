\u0130zmit Karaba\u015f Mahallesi Kuru\u00e7e\u015fme Sokak adresinde ikamet eden Dama Reklam firmas\u0131n\u0131n sahibi Sema \u00c7izer(65)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 ve 2 \u00e7ocuk annesi olan Sema \u00c7izer\u2019in cenazesi Sakarya Hendek\u2019te topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.