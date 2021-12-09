İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi İrfan Kocacık(87)yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan İrfan Kocacık’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.