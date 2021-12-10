İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak’ta ikamet eden, merhum Dr. Nafiz Oğuzhan Ülkü’nün eşi, ev hanımı, 1 çocuk annesi Ayşe Sabahat Ülkü (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhum ayakkabıcı Ekrem Moralı’nın kız kardeşi Ayşe Sabahat Ülü’nün cenazesi ikindi namazında Bağçeşme Cami'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.