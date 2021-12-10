Ayşe Sabahat Ülkü
İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak’ta ikamet eden, merhum Dr. Nafiz Oğuzhan Ülkü’nün eşi, ev hanımı, 1 çocuk annesi Ayşe Sabahat Ülkü (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhum ayakkabıcı Ekrem Moralı’nın kız kardeşi Ayşe Sabahat Ülü’nün cenazesi ikindi namazında Bağçeşme Cami'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.