İzmit Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde ikamet eden, BAĞ-KUR emeklisi 5 çocuk babası Cemalettin Şengül (80) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Şengül’ünn cenazesi öğle namazında Necatbey Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.