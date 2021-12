İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde ikamet eden, İzmit’in tanınan ve sevilen esnaflarından Can Kundura’nın kurucusu Numan Can ve Mümin Can ile birlikte 6 çocuk sahibi Hacı Sabri Can (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Can’ın cenazesi yarın öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.