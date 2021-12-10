\u0130zmit Yeni\u015fehir Mahallesi K\u0131l\u0131\u00e7 Sokak\u2019ta ikamet eden, i\u015f\u00e7i emeklisi 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Fikri Kamber (70) kanser nedeniyle vefat etti. Kamber\u2019in cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Hasana\u011fa Camii\u2019nden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.