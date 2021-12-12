İzmit Cedit Mahallesi Büyükyılmaz Sokakta ikamet eden eski maliyecilerden merhum Salih Tosun’un eşi Emine Tosun (83) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Tosun’un cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.