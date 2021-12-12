İzmit Bayraktar Mahallesi Lale Sokakta ikamet eden çiftçi emeklisi Hidayet Demirkol’un eşi Fatma Demirkol (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fatma Demirkol’un cenazesi Bayraktar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.