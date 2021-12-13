İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden TÜBİTAK’ta araştırmacı Erkan Danacı’nın eşi Aysun Danacı (47) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Aysun Danacı’nın cenazesi Malatya Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.