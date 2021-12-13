Kartepe Arslanbey Mahallesi Bağlar Sokak adresinde ikamet eden pasta ustası Cafer Ahmet Yıldırım (64) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cafer Ahmet Yıldırım’ın cenazesi Arslanbey Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başaran Mezarlığında toprağa verildi.