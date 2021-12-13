Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Hür Sokak adresinde ikamet eden kaporta ustası Tahsin Erol (63) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Tahsin Erol’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.