İzmit Kaynarca Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Gönül’ü eşi Ülviye Gönül (78) vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ülviye Gönül’ün cenazesi Şentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığında toprağa verildi.