İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 54.Sokak adresinde ikamet eden dokumacı Muharrem Kırmızıgül(78)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Muharrem Kırmızıgül’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.