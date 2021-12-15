İzmit Erenler Mahallesi Kanlıbağ Sokak adresinde ikamet eden İzmitDevlet Demir Yolları’ndan emekli merhum Ali Beydoğan’ın eşi Nuran Beydoğan(70)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nuran Beydoğan’ın cenazesi HacıbaharCamiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.