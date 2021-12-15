İzmit Kocatepe Mahallesi 86.Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Yusuf Öter’in eşi Nurşen Öter (71) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Nurşen Öter’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akpınar Mezarlığında toprağa verildi.