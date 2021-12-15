Kartepe İstasyon Mahallesi Adem Yavuz Caddesi adresinde ikamet edenGefco otomotiv lojistiği firmasında çalışan Şenol Balcı’nın eşi Zehra Dişli Balcı(43)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zehra Dişli Balcı’nın cenazesi Köseköy Fatih Sultan Mehmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.