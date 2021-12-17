Muzaffer Üzülmez
Kartepe Şevkatiye Mahallesi Üzülmez Sokak üzerinde ikamet eden nakliyeci, 4 çocuk babası Muzaffer Üzülmez (54) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in ağabeyi, merhum başkan Hüseyin Üzülmez’in yeğeni olan Muzaffer Üzülmez’in cenazesi öğle namazında Şevkatiye Camii’nden alınarak Şevkatiye Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.