İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası garson Mustafa Öztürk (50) vefat etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Mustafa Öztürk’ün cenazesi Bekirdere Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.