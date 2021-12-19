Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesinde ikamet eden 6 çocuk babası emekli vinç operatörü Hüseyin Demir (65) vefat etti. Koronavirüs nedeniyle vefat eden Hüseyin Demir’in cenazesi Suadiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.