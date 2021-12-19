Gölcük Piyade Paşa Mahallesi 467 Sokak’ta ikamet eden 7 çocuk annesi emekli Halit Türkoğlu’nun (merhum) eşi Ayşe Türkoğlu (67) vefat etti. Akciğer Kanseri nedeniyle vefat eden Ayşe Türkoğlu’nun cenazesi Hacı Fatma Kahraman Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.