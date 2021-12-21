Gölcük Yunus Emre Mahallesi 862. Sokak adresindeikamet edenSeka emeklisi Hasan Balaban (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Balaban’ın cenazesiYunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.