Derince Yavuz Sultan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adresindeikamet eden Derince limanından emekli Hasan Yılmaz(71)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Yılmaz’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.