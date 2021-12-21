İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet edenSeka emeklisi merhum Ömer Tabak’ın eşi Mükerrem Tabak(83)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mükerrem Tabak’ın cenazesi Kadıbayırlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.