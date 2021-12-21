İzmit Karadenizliler Mahallesi Koza Sokak adresinde ikamet eden Nebahat Keskin(59)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nebahat Keskin’in cenazesi Karadenizliler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.