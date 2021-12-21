İzmit Serdar Mahallesi Kaçan Sokak adresindeikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi müzisyenlerinden Yaşar Evran ile birlikte ekibinden emekli klarnetçi Ali Evran(67)organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ali Evran’ın cenazesi Serdar Mahallesi Köşem Mescidinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.