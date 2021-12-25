İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli merhum Salih Zeki Çakıroğlu’nun eşi Hatice Çakıroğlu (86) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hatice Çakıroğlu’nun cenazesi Aksığın Camiinden alınarak Aksığın Mezarlığında toprağa verildi.