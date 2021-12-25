Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 115.Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İslam Eryiğit(73)bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İslam Eryiğit’in cenazesi öğle namazında Karamürsel Merkez Camiinden alınarak Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.