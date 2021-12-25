Derince Çenedağ Mahallesi Aslan Sokak adresinde imamet eden Almanya’dan emekli Kazım Kaya(90)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Kazım Kaya’nın cenazesi öğle namazında Cımbızlar Camiinden alınarak Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.