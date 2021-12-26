İzmit Yenişehir Mahallesi Furkan Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Şait Arslan’ın eşi Cemile Arslan (56) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Cemile Arslan’ın cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.