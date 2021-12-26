İzmit Malta Mahallesi Eser Sokak adresinde ikamet eden eski Yarımca Porselen Fabrikası’ndan emekli Emin Cebeci (74) zatürre nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Emin Cebeci’nin cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.