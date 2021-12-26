İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesi Küme Evlerinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Ergün Özcan (52) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Bekar olan Ergün Özcan’ın cenazesi Arpalık İhsaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.