Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Karaca (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli olan Hasan Karaca’nın cenazesi Yenikent Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığında toprağa verildi.