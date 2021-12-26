Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Kavala Caddesi adresinde ikamet eden SGK emeklisi Kamer Kaya (85) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Kamer Kaya’nın cenazesi Darıca Cemevinden alınarak Balçık Mezarlığında toprağa verildi.