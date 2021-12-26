İzmit Tüysüzler Mahallesi Altun Sokak adresinde ikamet eden merhum Mehmet Türközü’nün eşi Meryem Türközü (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Meryem Türközü’nün cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanBağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.