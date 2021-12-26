\u0130zmit Terzibay\u0131r\u0131 Mahallesi Korni\u015f Caddesi adresinde ikamet eden Sadiye \u00dclgen (74) vefat etti. Sadiye \u00dclgen\u2019in cenazesi Terzibay\u0131r\u0131 Camiinde \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.