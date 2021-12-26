İzmit Kadıköy Mahallesi Kalyoncu Sokak adresinde ikamet eden Seliloz-İş Sendikasından emekli Vehbi Üzgen (86) Parkinson ve Demans hastalığı nedeniyle vefat etti. Kocaelispor eski futbolcularından Veli Akbaş’ın kayınpederi ve 3 çocuk babası olan Vehbi Üzgen’in cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.