Derince Yavuz Sultan Mahallesi Duygu Sokak adresinde ikamet eden Karadeniz Bakır İşletmeleri’nden emekliYalçın Savaş (78) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yalçın Savaş’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanBağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.