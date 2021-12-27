İzmit Cumhuriyet Mahallesi Yurt Sokak üzerinde ikamet eden Yön AVM mağazasında satış personeli olarak görev yapan bekar Salih Albayrak (48) karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Şirinevler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.